El desempleo en Paraguay se situó en 4,9 % en el segundo trimestre de 2025

Asunción, 22 ago (EFE).- El desempleo en Paraguay se situó en 4,9 % en el segundo trimestre de 2025, por debajo del 5,6 % del periodo precedente, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La tasa de desocupación fue menor a la del mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en el 6,4 %, detalló el INE, que citó datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Así, la población desocupada fue de 153.427 personas entre abril y junio pasados, de las cuales un 49,9 % eran hombres y el 50,1 % mujeres.

La tasa de ocupación, que incluye a la población de 15 y más años de edad disponible para trabajar, se ubicó en el 67,4 %, lo que representa a cerca de 2.974.314 personas, añadió el organismo estatal.

En total, se contabilizaron 124.548 personas que pasaron a estar a ocupadas.

Ese resultado supone un alza de 2,3 puntos porcentuales en la ocupación frente al 65,1 % del segundo trimestre de 2024, atribuida, de acuerdo con la información oficial, al incremento de la mano de obra en el sector terciario o de servicio, que aportó 92.868 nuevos puestos de empleo.

Por otro lado, la subocupación, referida a las personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, pero están disponibles para más, subió al 3,9 % (121.907 ocupados), si se compara con el 3,4 % del segundo trimestre del año pasado.

El INE indicó que la fuerza de trabajo en el país está conformada por 3.127.741 personas, que constituyen el 70,9 % de la población de 15 y más años de edad.EFE

