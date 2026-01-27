El deseo de migrar de los salvadoreños en 2026 repunta hasta el 20,4 %, indica un sondeo

2 minutos

San Salvador, 27 ene (EFE).- El deseo de los salvadoreños de migrar en el 2026 repuntó hasta un 20,4 % de la población tras una caída en mayo de 2025 por la «tensión» contra los migrantes, según dio a conocer este martes una encuesta del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Al ser preguntados si desean migrar o irse a vivir a otro país el 20,4 % respondió que sí, una cifra superior en 6,8 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025, cuando la población con el deseo de salir de El Salvador fue del 13,6 %.

Este dato había caído en comparación con diciembre de 2024, cuando fue del 25,1 %.

«El deseo de migrar ha aumentado nuevamente a finales del año pasado, y empieza a acercarse a los números históricos», dijo en la presentación de los datos la vicerrectora académica de la Universidad Centroamericana (UCA), Amparo Marroquín Parducci.

De acuerdo con la académica, los porcentajes cercanos al 25 % se mantuvieron a lo largo de los años en El Salvador y «tiene que ver con la realidad de un país que es históricamente migrante», porque «el proyecto de migrar es un proyecto que le puede permitir a las personas vislumbrar esperanza».

Sobre la caída del dato en mayo de 2025, indicó que no valoran que tenga que ver con las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, sino que «tiene mucho más que ver con ese tipo de tensión que se genera hacia nuestra población migrante».

«Eso hizo que la gente se disuadiera de migrar; sin embargo, en este momento lo que nosotros vemos es que el deseo de migrar subió 6,4 puntos», agregó.

Más de dos millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y las remesas familiares que envían son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano, cuyo monto en 2025 superó los 9.000 millones de dólares, a falta de los datos de diciembre.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024 indicaron que la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares es superior a los 1,57 millones.

La encuesta del Iudop se realizó entre el 2 y 12 de diciembre de 2025 con una muestra de 1.268 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %. EFE

