El diálogo entre EE. UU. e Irán se encalla en Islamabad por las condiciones de Teherán

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Islamabad, 11 abr (EFE).- El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad se encuentra bloqueado debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

«Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido entre las delegaciones de EE. UU. e Irán. Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas», explicó una fuente diplomática a EFE.

Según la fuente, «el Líbano y el tema de la liberación de fondos son el principal obstáculo ahora. Los iraníes insisten en que se cumplan sus condiciones previas antes de que se lleven a cabo conversaciones directas».

Este estancamiento se produce en una jornada de intensa actividad en la capital paquistaní.

Horas antes, el primer ministro, Shehbaz Sharif, recibió al vicepresidente estadounidense, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Vance acudió a la oficina de Sharif acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, tras haberse instalado en el hotel Serena a las 12:06 hora local (07:06 GMT).

Pese a que medios locales sugirieron que la cumbre podría resolverse en una sola jornada intensiva este sábado, la falta de consenso sobre el formato y las exigencias de Irán amenazan con dilatar el proceso.

Pakistán ejerce de facilitador bajo la presión de sus compromisos en tanto mantiene vigente el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudí, firmado el 17 de septiembre de 2025, que establece una cláusula de seguridad colectiva.

El diálogo se desarrolla bajo una tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán.

Mientras la «Zona Roja» de la capital permanece bajo un blindaje militar sin precedentes, la mediación paquistaní intenta desbloquear el formato de las conversaciones para evitar que el actual «impasse» haga descarrilar el proceso antes de que se produzca el primer contacto directo entre Vance y Qalibaf. EFE

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