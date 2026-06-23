El director de una «start-up» india es nombrado nuevo jefe de WhatsApp

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Meta eligió a Kunal Shah, fundador de una empresa emergente india de tecnología financiera, como nuevo director de WhatsApp, en un momento en que el gigante tecnológico estadounidense busca formas de monetizar la enorme base de usuarios de su aplicación de mensajería.

El anuncio, realizado el lunes por la noche, vino acompañado de la noticia de que Meta también liderará una ronda de financiamiento de 900 millones de dólares en CRED, la empresa de créditos al consumo de Shah.

«Kunal convirtió a CRED en una de las empresas tecnológicas más importantes de India», dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado.

«Aporta ese espíritu emprendedor y esa perspectiva global que le serán de gran utilidad para dirigir la aplicación de mensajería más grande del mundo», consideró.

Shah, un emprendedor en serie y figura influyente en el mundo de la tecnología financiera de su país, fundó CRED en 2018 después de vender una empresa emergente de pagos al gigante indio del comercio electrónico Snapdeal por aproximadamente 400 millones de dólares.

También es uno de los inversionistas ángeles más prolíficos de India, según la plataforma de datos Tracxn, y la prensa financiera local suele informar que Shah acepta propuestas de financiamiento inicial a los pocos minutos de escucharlas.

Es probable que esta experiencia ayude a WhatsApp en su búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que vayan más allá del negocio publicitario principal de Meta, dueña además de Facebook e Instagram.

India es también el mercado más grande de WhatsApp, con más de 500 millones de usuarios, según cifras oficiales de 2021.

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