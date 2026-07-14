El dogma de Tuchel y el pragmatismo de Scaloni

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Andrea Montolivo

Atlanta (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Inglaterra-Argentina también se juega en el banquillo, con un duelo entre Thomas Tuchel y su capilar estudio táctico y Lionel Scaloni, que construyó los éxitos de la Albiceleste a base de pragmatismo, gestión y liderazgo, en el que todo gira alrededor de Leo Messi y de garantizarle el contexto ideal para marcar la diferencia.

Un choque de estilos que se concretará en el campo del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el majestuoso escenario este miércoles de uno de los grandes clásicos de la Copa del Mundo, que durante más de cuatro décadas escribió páginas indelebles de la historia del fútbol.

De Alf Ramsey y Juan Carlos Lorenzo, seleccionadores en 1966, Bobby Robson y Carlos Bilardo, técnicos en 1986, hasta Thomas Tuchel y Lionel Scaloni, la historia de Inglaterra‑Argentina también se cuenta desde el banquillo.

Tuchel llegó al banquillo de Inglaterra tras una larga y exitosa carrera internacional arrancada en Alemania y que le llevó a ganar en la Ligue 1 francesa y en la Premier League inglesa.

El mejor ejemplo de su filosofía fue el Chelsea, campeón de Europa en 2021 con una extraordinaria preparación táctica que le llevó a eliminar al Real Madrid en las semifinales y al Manchester City en la final.

En Stamford Bridge, Tuchel diseñó un 3‑4‑2‑1 muy sofisticado, con carrileros siempre involucrados en las dos fases, mediapuntas jugando entre líneas, un Ngolo Kanté como columna en el centro del campo y una defensa dominante liderada por Thiago Silva.

Su preparación de las semifinales contra el Real Madrid queda en la memoria por lograr anular al conjunto blanco.

Scaloni perfeccionó su rol de gestor de un vestuario argentino repleto de estrellas y de ‘egos’ y consiguió que todos se pusieran al servicio total de su mejor jugador, Leo Messi.

Su idea clave en la exitosa gestión de la Albiceleste fue precisamente proteger al jugador del peso simbólico y concentrarlo en rendir dentro de un plan claro, pero flexible, que se ajusta al rival y al momento del torneo.

Logró liberar a Messi, evitando esfuerzos innecesarios y potenciándolo a la hora de decidir los partidos.

En este Mundial, su Argentina lució un amplio arsenal de recursos, desde la presión alta y el esfuerzo defensivo y rápidas transiciones ofensivas, hasta contundencia a balón parado.

Le espera ahora el primer examen de máxima exigencia, ante Inglaterra, después de llegar a las semifinales tras pasar como líder en un grupo con Austria, Algeria y Jordania y eliminar a Cabo Verde, Egipto y Suiza en la fase de eliminación directa. EFE

am/hbr

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