El dominicano Jean Montero frustra al Unicaja y el Valencia conquista el Martín Carpena

3 minutos

Málaga, 12 abr (EFE).- El Valencia Basket, con una actuación brillante del dominicano Jean Montero (29 puntos y 31 de valoración), doblegó a un aguerrido Unicaja en el Martín Carpena (89-96) y se afianza en la segunda plaza de Liga Endesa, mientras que los malagueños se desinflan en la última plaza que da acceso a la fase por el título y encarrilan cuatro derrotas consecutivas.

Se enfrentaban dos equipos muy dinámicos, de ataques directos, posesiones cortas y, sobre todo el Valencia, de canastas de una calidad individual tremenda. La dinamita exterior de los taronjas, y, sobre todo, la exhibición de canastas de Montero decidieron el partido.

Brancou Badio y Montero, una dupla escurridiza y por momentos indefendible, pesaron en los primeros compases donde Unicaja anduvo falto de concentración en algunas jugadas defensivas. El 23-27 indicaba del primer cuarto, sin embargo, un partido igualado.

Si aceleraba el equipo de Pedro Martínez, respondían los de Ibon Navarro, cada vez más fluidos en la primera mitad del segundo cuarto. Una bonita jugada finalizada con un dos más uno de Olek Balcerowski, colocó al Unicaja 40-39 por delante.

El Valencia, encomendado al talento de Montero, volvió a martillear desde el triple, pero su compatriota y compañero de selección Chris Duarte (22 puntos) estaba enchufado este domingo. Al descanso, mandaban los malagueños ligeramente (49-48).

El tercer cuarto rompió esa igualdad de los anteriores. Aunque Duarte mantuviera la chispa y Balcerowski fuera fundamental para devolver a los suyos al partido, de nuevo, cuando parecía que Valencia se escapaba (del 56-63 al 63-65).

Valencia Basket es un equipo con tanto potencial ofensivo que tras ese periodo dubitativo, se fue hasta el más diez (66-76) al son de Montero, ya en modo imparable. Una ventaja de diez puntos que seguían manteniendo a falta de seis minutos para el final.

Unicaja lo intentó a la desesperada, con un baloncesto más de corazón que de cabeza, algún brote de esperanza como un tres más uno de Duerta, pero ni los tiros libres ni los triples entraron cuando debieron y Valencia cerró un triunfo con oficio.

– Ficha técnica:

89 – Unicaja (23+26+19+21): Perry (13), Audige (11), Djedovic (), Webb III (4), Balcerowski (11) -cinco inicial-, Cobbs (5), Duarte (22), Sulejmanovic (0), Rubit (8), Díaz (2), Tillie (9), Barreiro (0).

96 – Valencia Basket (27+21+28+20): Badio (16), Taylor (5), Thompson (5), Pradilla (5), Sako (7) -cinco inicial-, Puerto (0), Reuvers (10), Key (7), Moore (7), Nogués (0), Sima (5), Montero (29).

Árbitros: Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Fabio Fernández.

Incidencias: Partido de la jornada 26 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.681 espectadores. Antes del partido, los excajistas Kameron Taylor y Yankuba Sima, jugadores del Valencia Basket, recibieron un obsequio del Unicaja. Además, el artista malagueño Pablo López interpretó por primera vez en directo en el pabellón el himno del club malagueño. EFE

1012009

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