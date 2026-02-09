El ECDC considera moderado el riesgo para bebés por toxina en fórmula para lactantes

Copenhague, 9 feb (EFE).- El riesgo general para los menores de un año por la aparición de la toxina cereulida en varios productos de fórmula para lactantes es moderado, señaló en su último informe el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que ha registrado casos en varios países, incluida España.

Los productos retirados el mes pasado por varias firmas alimenticias al encontrar la toxina, producida por la bacteria Bacillus cereus, tienen amplia distribución en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) y la probabilidad de exposición a la fórmula es de moderada a alta, aunque su impacto y la posibilidad de desarrollar síntomas gastrointestinales es «de baja a moderada».

Este organismo de referencia para enfermedades de la UE resalta que los recién nacidos y los menores de seis meses tienen más probabilidad de desarrollar síntomas y son más sensibles a la deshidratación o a anomalías electrolíticas.

«Muchos de los productos contaminados han sido identificados y retirados, así que la actual probabilidad de exposición está decreciendo, y ello hará decrecer también el riesgo», apunta el ECDC en su último boletín semanal.

Los análisis realizados señalan como causante el aceite de ácido araquidónico (ARA), un ácido graso omega-6 usado en la industria alimentaria.

La cereulida puede provocar la aparición repentina de náuseas y vómitos poco después de su ingestión.

El ECDC ha registrado casos en Bélgica, Dinamarca, Francia, España y el Reino Unido.

Las autoridades españoles han informado de ocho incidentes con vómitos, cinco de los cuales requirieron hospitalización, aunque ninguno ha recibido confirmación clínica, según el informe.

Bélgica ha informado de cinco niños que dieron positivo en pruebas de laboratorio, mientras que en Dinamarca se han recibido informes de niños que sufrieron diarreas tras consumir un producto lácteo retirado, aunque no se ha determinado si hay una relación directa.

Once niños han sido hospitalizados en Francia por gastroenteritis -todos ya dados de alta y recuperados-, de los que en cinco se ha probado que consumieron un producto lácteo retirado.

«Dos muertes no explicadas de niños fueron notificadas en Francia y están bajo investigación médico-legal por protocolos de rutina. Cada año se registran unas 300 muertes sin explicación. Los dos niños consumieron productos retirados, aunque no se ha establecido un vínculo entre la fórmula consumida y las muertes», advierte el ECDC.

El Reino Unido ha informado de hasta 36 casos con síntomas gastrointestinales tras consumir productos lácteos contaminados con presencia de cereulida.

El ECDC y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están preparando una evaluación rápida del brote, que está previsto sea publicada en los próximos días. EFE

alc/cae/alf

