El ecuatoriano Jeremy Sarmiento vuelve al Brighton

1 minuto

Roma, 23 ene (EFE).- El ecuatoriano Jeremy Sarmiento, que estaba cedido en el Cremonese, volverá al Brighton inglés después de que el club italiano rescindiese este viernes su contrato.

«El Cremonese anuncia la rescisión del contrato de préstamo de Jeremy Sarmiento con el Brighton & Hove Albion Football Club. El jugador, nacido en 2002, regresará a Inglaterra. Le deseamos lo mejor al centrocampista para el resto de la temporada», informó el Cremonese en un comunicado oficial.

Sarmiento, de 23 años, apenas disputó siete partidos desde su llegada en el pasado mercado estival. Tuvo minutos ante el Hellas Verona, Como 1907, Udinese, Atalanta, Génova, Juventus Turín y Pisa.

Su último partido fue hace ya más de dos meses, el pasado 7 de noviembre de 2025.

La temporada pasada, cedido en el Burnley, de la segunda división inglesa, anotó un total de 4 tantos. EFE

