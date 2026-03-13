El Ejército argelino abate a cuatro supuestos terroristas en el noreste de Argelia

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Argel, 13 mar (EFE).- El Ejército argelino abatió a cuatro supuestos terroristas en una emboscada durante la noche del jueves en la ciudad de Tébesa, cerca de la frontera con Túnez, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Según un comunicado oficial, el Ejército confiscó subfusiles tipo kalashnikov, munición y otros equipos durante la «operación antiterrorista».

El pasado 1 de marzo, tropas argelinas «neutralizaron» a dos supuestos terroristas en los bosques de Zedine, en el centro del país, y recuperaron dos metralletas tipo kalashnikov, además de munición.

Estas dos operaciones realizadas durante Ramadán, el mes más sagrado del islam, «confirman una vez más la vigilancia y la determinación de las unidades del Ejército Popular Nacional para dar caza a los remanentes de estos criminales en cualquier circunstancia y ocasión, hasta su erradicación», indicó Defensa. EFE

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