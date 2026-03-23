El Ejército ejecuta nuevos operativos contra minería ilegal en la zona norte de Ecuador

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Quito, 23 mar (EFE).- El Ejército ecuatoriano ejecuta operativos contra la minería ilegal en varios lugares de la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, distintos a aquellos donde ya se habían realizado intervenciones, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

Indicó que en el marco de la fase ‘Ofensiva Total’, el Ejército ejecuta la operación ‘Impacto’ para golpear estructuras vinculadas a la minería ilegal que buscan reubicarse en sectores alejados debido al gran golpe asestado desde octubre de 2025, donde las Fuerzas Armadas tomaron posesión de varios territorios de minería ilegal en Buenos Aires (provincia de Imbabura).

Las operaciones militares, iniciadas desde este lunes, se ejecutan en los sectores de El Verde, La Visera y El Cristal, en Buenos Aires, dentro de la zona minera norte que comprende las provincias andinas de Carchi (fronteriza con Colombia), Imbabura y zonas estratégicas de la costera de Esmeraldas (limítrofe con Colombia).

En esas zonas se ataca directamente la presencia de campamentos clandestinos, bocaminas y estructuras logísticas empleadas por grupos armados organizados para sostener estas actividades ilícitas.

Mediante el empleo coordinado de morteros de 81 milímetros, sistemas de lanzadores múltiples BM-21 y fuego aéreo con aeronaves de la Aviación del Ejército, se intervino un área aproximada de 212 hectáreas, debilitando de forma directa la capacidad operativa de estas estructuras y afectando sus economías ilegales, detalló el Ministerio.

«Estas acciones se desarrollan en sectores distintos a los ya intervenidos previamente, donde la presencia militar se mantiene firme, consolidando el control territorial e impidiendo la reactivación de actividades ilícitas», apuntó.

La Operación ‘Impacto’ forma parte de una estrategia sostenida de las Fuerzas Armadas para recuperar espacios, frenar la expansión de economías criminales y debilitar a las estructuras que operan en estos territorios.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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