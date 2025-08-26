El Ejército israelí dice que asaltó Ramala para entrar en un negocio relacionado con Hamás

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El Ejército israelí justificó su redada este martes en Ramala, la capital de Cisjordania y sede de la Autoridad Palestina, para entrar en una casa de cambio que supuestamente transfería fondos al grupo islamista Hamás.

Durante la redada al menos 58 personas resultaron heridas, según la Media Luna Roja, algunas de ellas de bala.

«Como parte de la actividad de las fuerzas de seguridad en Ramala, decenas de palestinos lanzaron piedras contra las fuerzas en la zona», indicó el comunicado militar.

«En respuesta, las fuerzas dispararon contra los sospechosos de lanzar piedras para eliminar la amenaza, y se identificaron impactos», añadió.

Entre los heridos reportados por la Media Luna Roja figuran un niño de 12 años alcanzado por bala, un hombre de 71 años -sin especificar el tipo de proyectil- y una mujer embarazada afectada por asfixia.

La organización denunció además que, en un primer momento, las fuerzas israelíes impidieron la entrada de sus ambulancias a la zona de los enfrentamientos, en torno a la céntrica plaza de Al Manara.

Ramala está situada en el Área A de Cisjordania, bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina desde los acuerdos de los años 90.

Esta zona constituye el epicentro político palestino, donde la seguridad debería estar únicamente en manos palestinas.

Sin embargo, de forma habitual las tropas israelíes entran en la capital cisjordana para llevar a cabo operaciones, que se desarrollan normalmente durante la noche y no, como este martes, a plena luz del día.EFE

