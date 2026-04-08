El Ejército libanés pide retrasar el regreso al sur tras avances de Israel

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El Cairo, 8 abr (EFE).- El Ejército libanés instó este miércoles a la ciudadanía a posponer su regreso por motivos de seguridad a las localidades del sur, donde han avanzado las fuerzas israelíes, y después de que Israel rechazara extender al Líbano el acuerdo de alto el fuego con Irán.

«El mando del Ejército insta a los ciudadanos a posponer su regreso a los pueblos y ciudades del sur y a evitar acercarse a las zonas donde han avanzado las fuerzas de ocupación israelíes, por su propia seguridad, especialmente porque podrían exponerse a los continuos ataques israelíes», informó el mando militar en un comunicado ante los acontecimientos regionales y los rumores sobre un cese de hostilidades.

El Ejército exhortó, además, a los residentes a acatar las instrucciones de las unidades militares desplegadas en la zona, a mantenerse alerta ante la presencia de municiones sin explotar y objetos sospechosos dejados por la agresión israelí, y a reportarlos inmediatamente al puesto militar más cercano o a las fuerzas de seguridad.

Este llamamiento se produce pocas horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz y negociaciones para un acuerdo más amplio.

Sin embargo, Israel se ha negado a extender este cese de hostilidades al Líbano, pese a que las bases propuestas por Islamabad contemplaban su aplicación «en todas partes», incluido el frente libanés.

Fuentes israelíes indicaron que el acuerdo con Irán «no incluye Líbano», donde las fuerzas israelíes mantienen operaciones y avances en el sur del país, desde que el pasado 2 de marzo el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, atacase al Estado hebreo como represalia por el ataque conjunto con Estados Unidos contra la República Islámica el 28 de febrero.

Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra el Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos. EFE

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