El Ejército taiwanés realiza ejercicios con fuego real en un archipiélago próximo a China

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Taipéi, 18 mar (EFE).- El Ejército taiwanés realizó este miércoles ejercicios con fuego real en las islas Kinmen, un archipiélago bajo control de Taipéi y ubicado a escasos kilómetros de la costa suroriental de China, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre ambos lados del Estrecho, informó la agencia de noticias CNA.

Durante estos simulacros, conocidos como ‘Taiwu’, las tropas llevaron a cabo disparos con fuego real hacia aguas cercanas a Donggang, en la isla de Lieyu, que se encuentra a tan solo 5 kilómetros de la ciudad china de Xiamen en su punto más cercano, según un comunicado del Comando de Defensa de Kinmen citado por CNA.

Los soldados de la guarnición de Lieyu ensayaron la respuesta ante incursiones de drones, la defensa de la línea costera y el combate en la playa mediante el uso de distintos tipos de armamento, como morteros, obuses y ametralladoras, en unas maniobras en las que también participaron tanques y vehículos blindados.

Estos ejercicios tuvieron lugar un día después de que el Ejército chino organizara una «patrulla de preparación para el combate» con aeronaves y barcos de guerra en las inmediaciones de Taiwán, la primera en lo que va de marzo, según denunció el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla.

En su último parte diario, el MDN indicó que había detectado 36 salidas de aeronaves chinas entre las 06:00 horas del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 horas de este miércoles, la cifra diaria más alta reportada desde el pasado 13 de febrero.

Del total de esos aparatos, entre los que se encontraban cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones, 24 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) isleña, señaló la cartera.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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