El “ejemplo” de BTS y el canto trilingüe, claves de la ‘boy band’ latina Santos Bravos

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- En medio del furor por el regreso de BTS a México, los cinco integrantes de Santos Bravos, la primera ‘boy band’ latina producida por la surcoreana HYBE, aseguraron que los intérpretes de ‘Dynamite’ son un “ejemplo” a seguir dentro de la “fórmula del K-pop”, aunque aclararon que no quieren ser como ellos.

“No queremos ser como ellos; nosotros somos Santos Bravos y tratamos de ser únicos”, sostuvo el puertorriqueño Gabi Bermúdez en una entrevista con EFE en México, luego del estreno de su primera canción trilingüe, ‘Kawasaki’, en la que muestran en inglés, portugués y español, cómo el K-pop es, además de un género, un método que puede exportarse a la América más cosmopolita.

Desde su debut el año pasado en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, la banda multinacional, surgida de un ‘reality show’ impulsado por HYBE Latin America, ya cuenta con dos sencillos originales y se prepara para debutar en festivales como Estéreo Picnic, en Colombia, y el Tecate Pa’l Norte, en México, ambos programados para marzo de 2026.

Producción latina

Para los jóvenes integrantes, el mexicoestadounidense Drew Venegas, el mexicano Kenneth Lavíll, el peruano Alejandro Aramburú, el brasileño Kauê Penna y Bermúdez, el éxito de la agrupación nominada a los Premios Lo Nuestro 2026, consiste en que son los primeros “en mezclar la fórmula del K-pop con la cultura latina”.

“Es mezclar la fórmula del K-pop, que requiere trabajo arduo, con la cultura latina. Además, somos la primera ‘boy band’ latina respaldada por HYBE. Esa mezcla se refleja en nuestras actuaciones y en nuestras habilidades de canto y baile”, explicó Venegas de estas dinámicas, en las que el grupo trabaja a diario para perfeccionar sus habilidades musicales mientras aprende nuevos idiomas.

Penna, el único miembro cuya lengua materna es el portugués, destacó que “los chicos están aprendiendo el idioma” y que, en poco tiempo, “ya lo hablan como las personas que viven en Brasil”.

“Todo ha sido muy rápido, y eso es el resultado de que estamos juntos todos los día”, subrayó el joven brasileño, quien antes de pertenecer al grupo no sabía español, aunque ahora lo habla con fluidez.

Conectar con la audiencia

Santos Bravos o el grupo femenino Katseye son el reflejo de que la industria musical, especialmente la coreana, está apostando por bandas que puedan ampliar y conectar rápidamente con diferentes tipos de audiencia por sus rasgos culturales, en este caso el latino, que, además de dominar el inglés, canta en español, el segundo idioma más hablado del mundo.

“Lo que queremos es que el público conecte mucho con nosotros y tener un mayor alcance, y qué mejor manera que hablando en tres idiomas”, detalló Lavíll al destacar que el canto trilingüe es parte de su esencia, pero también el recurso con el que se diferencian de las grandes bandas asiáticas que no suelen tener repertorios en español o portugués.

Aunque por ahora se mantienen en los géneros del pop latino con toques urbanos y electrónicos, como se escucha en ‘Kawasaki’ y en el reciente remix que publicaron junto al grupo multinacional &Team, Lavíll no descartó que, en los próximos años, incorporen ritmos más latinos, como el reguetón.

Se desconoce si Santos Bravos participará en el próximo concierto de BTS en la capital mexicana, el 7 de mayo, aunque los integrantes manifestaron su entusiasmo en participar en este encuentro masivo o de cualquiera que se realice en el marco del Mundial de Fútbol, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. EFE

