El Elíseo bloquea un registro judicial amparándose en la inviolabilidad del jefe de Estado

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París, 14 abr (EFE).- El Elíseo bloqueó este martes un registro judicial a sus instalaciones, que se iba a realizar en el marco de una investigación abierta por la atribución presuntamente irregular de la organización de ceremonias a una empresa, amparándose en la inviolabilidad de la figura del presidente de la República.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) explicó en un comunicado que la presidencia de la República no autorizó ese registro, que era uno de los programados hoy, también en domicilios, por los dos jueces que instruyen la investigación.

La PNF señaló que el Elíseo impidió el trabajo de los investigadores a instancia de los instructores alegando que lo justificaba el artículo 67 de la Constitución que garantiza la inviolabilidad de las instalaciones adscritas al jefe del Estado.

Este anuncio del Ministerio Público vino a precisar las informaciones de varios medios de comunicación que habían señalado que ese registro se había llevado a cabo, y que incluso los agentes de la Brigada Financiera Anticorrupción de la policía judicial se llevaron ordenadores personales.

El PNF inició sus pesquisas en este asunto en diciembre de 2023 aunque no fue hasta el pasado 2 de octubre cuando se formalizó la apertura de la investigación judicial, por los cargos de favoritismo, corrupción y tráfico de influencias

Se trata de determinar si la empresa Shortcuts Events recibió un trato de favor para que se le atribuyeran de forma continua durante 22 años la organización de las ceremonias de entrada en el Panteón de personalidades.

Cada una de esas ceremonias que se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 supusieron un costo para el Estado de unos dos millones de euros que se llevaba la compañía.

La policía judicial está analizando en particular los contratos firmados con esa compañía, que se hizo con la organización de esos eventos durante este largo periodo, para intentar esclarecer si hubo alguna infracción a las normas de los mercados públicos.

Shortcut Events es una sociedad de eventos con una treintena de empleados que también se ha encargado de otras ceremonias públicas, como las de la inauguración en 2023 de la Ciudad de la Francofonía en Villers Cotterêts o la del 80 aniversario del desembarco de Normandía en junio de 2024. EFE

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