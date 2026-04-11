El embajador de EEUU ante la UE niega cualquier injerencia de Washington en las elecciones de Hungría

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El embajador estadounidense ante la UE rechazó este jueves cualquier injerencia de Donald Trump o de su vicepresidente, JD Vance, en las elecciones de Hungría, pese al apoyo expresado al primer ministro saliente Viktor Orbán.

Dos días después de que JD Vance visitara Budapest para apoyar a Orbán, el diplomático Andrew Puzder reconoció que el gobierno de Trump había manifestado «muy claramente» su apoyo al jefe de gobierno húngaro.

Pero eso no significa que «las acciones del vicepresidente o del presidente hayan constituido una injerencia en las elecciones húngaras», matizó.

Pues JD Vance se «cuidó de (…) no proferir amenazas económicas ni adoptar comportamientos susceptibles de ser percibidos como coercitivos», afirmó Puzder a la AFP en Bruselas.

Las elecciones parlamentarias del domingo se anuncian muy reñidas para el nacionalista Viktor Orbán, que intentará obtener un quinto mandato.

Su rival, el conservador y proeuropeo Peter Magyar, que lidera en los sondeos, había advertido antes de la visita de JD Vance contra cualquier intento de Washington de influir en los resultados de los comicios.

Tras la visita del vicepresidente, un funcionario húngaro anunció este jueves que Budapest comprará petróleo a Estados Unidos en las «próximas semanas y meses» por unos 500 millones de dólares para «diversificar las fuentes de suministro».

Los estrechos lazos de Orbán con Estados Unidos contrastan con las tensas relaciones que mantiene con sus socios europeos.

Durante sus 16 años en el poder, el nacionalista se ha enfrentado a Bruselas en numerosas ocasiones.

La UE lo acusa de acallar las voces críticas y de poner en entredicho el Estado de derecho, y congeló miles de millones de euros de fondos europeos para Budapest.

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