El embajador de Irán en Pakistán retira el anuncio sobre la llegada de sus negociadores

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Islamabad, 9 abr (EFE).– El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, retiró este jueves el mensaje oficial en el que confirmaba la llegada de una delegación de su país a Islamabad para las negociaciones de paz con Estados Unidos.

El diplomático había confirmado inicialmente en la red social X que, pese al «escepticismo de la opinión pública», la delegación invitada por el primer ministro Shehbaz Sharif llegaría esta noche a la capital pakistaní para mantener «conversaciones serias».

Sin embargo, el mensaje fue eliminado horas después sin que la delegación diplomática iraní haya aclarado si el viaje de los negociadores sigue en pie o si ha sido pospuesto.

Por su parte, la Casa Blanca mantiene confirmado el envío de un equipo negociador de máximo nivel para las conversaciones de este fin de semana.

«Puedo anunciar que el presidente está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente (JD Vance), el Enviado Especial para las Misiones de Paz y Jared Kushner a Islamabad», informó la Secretaría de Prensa de EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer que mantendrá desplegadas sus fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla el acuerdo y amenazó con lanzar una ofensiva «más grande y más fuerte» en caso de incumplimiento.

El mandatario subrayó que existe un único conjunto de «puntos significativos» aceptables para EE. UU. que se discutirán a puerta cerrada.

La delegación iraní buscaría, por su parte, que las conversaciones giren en torno a su propia propuesta de diez puntos, que ofrece garantías de no proliferación nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las sanciones y la retirada militar estadounidense de la región.

Esta incertidumbre se produce mientras el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, urge a la «máxima moderación» tras reportarse nuevos ataques en suelo iraní.

La tregua de 14 días, mediada por Pakistán, entró en vigor la madrugada del miércoles, apenas diez minutos antes de que venciera un ultimátum de la Casa Blanca que amenazaba con bombardeos inminentes contra infraestructuras críticas en Irán. EFE

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