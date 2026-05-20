El emisario de Trump elogia los sueños de independencia de Groenlandia durante su visita

afp_tickers

2 minutos

El emisario estadounidense para Groenlandia, Jeff Landry, elogió los sueños de independencia de Groenlandia durante su visita a este territorio autónomo danés, codiciado por Donald Trump, en una entrevista publicada este miércoles.

«Creo que existen oportunidades increíbles que realmente pueden permitir a los groenlandeses pasar de la dependencia a la independencia», afirmó Jeff Landry al diario groenlandés Sermitsiaq.

«Creo que el presidente de Estados Unidos quiere ver al país volverse independiente económicamente. Y creo que eso es posible», añadió el gobernador de Luisiana, destacando que se reunió con antiguos dirigentes políticos y empresarios groenlandeses.

Landry, quien llegó el domingo a la isla, se reunió el lunes con el jefe del gobierno groenlandés, Jens Frederik Nielsen, quien calificó el encuentro como una «visita de cortesía», sin avances concretos.

«Tenemos nuestra línea roja», insistió el ministro de Relaciones Exteriores, Mute Egede, presente durante la reunión.

Para los estadounidenses, la «única» línea es «roja, blanca y azul», afirmó Landry, en referencia a la bandera de Estados Unidos.

«El presidente está firmemente decidido a garantizar que los países del hemisferio occidental cuenten con los dispositivos de seguridad adecuados y con oportunidades económicas que creen y fortalezcan los vínculos con Estados Unidos», declaró a Sermitsiaq.

«La cuestión ahora es saber si desean una Groenlandia más independiente. ¿Más autonomía? ¿Más oportunidades para sus hijos? ¿Mejor acceso a la atención sanitaria?», planteó.

Su visita dará lugar a un informe destinado al presidente Trump.

Desde comienzos de año, un grupo de altos funcionarios daneses, groenlandeses y estadounidenses debate sobre la isla ártica para «encontrar una solución», especialmente en cuestiones de seguridad, recordó recientemente Nielsen ante la prensa.

str-cbw/nzg/mdb/mab/an/hgs