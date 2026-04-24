El encarcelado líder palestino Barghouti podría encabezar una «renovación democrática», según su hijo

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Tras 24 años de prisión en Israel, el palestino Marwan Barghouti sigue siendo el dirigente más capacitado para unificar a su pueblo y representa «la esperanza de una renovación democrática», afirmó a la AFP su hijo, alarmado por la «peligrosa» debilidad de la Autoridad Palestina.

A veces apodado por sus partidarios como el «Mandela palestino», Marwan Barghouti, de 66 años, se ha convertido en una figura emblemática de su pueblo.

En junio de 2004, un tribunal israelí lo condenó a cadena perpetua tras declararlo culpable de estar implicado en cuatro atentados que causaron cinco muertos.

Marwan Barghouti nunca apeló su condena, ya que no reconoce la competencia de los tribunales israelíes para juzgar a un dirigente y parlamentario palestino.

Su hijo, Arab Barghouti, tenía 11 años en 2002 cuando su padre fue encarcelado. No lo ha visto desde hace cuatro años, pero se dedica a defender su causa y a hacer campaña por su liberación.

Arab Barghouti, de 35 años, explica en Londres que su padre ha estado en régimen de aislamiento desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El contacto entre ambos se produce a través de su abogado, que lo visitó el 12 de abril.

– «Víctima de torturas» –

«Entonces supimos que había sido víctima de malos tratos y tortura», cuenta Arab Barghouti. «Ha perdido mucho peso, probablemente 10 kilos», añade. Imágenes de agosto lo mostraron físicamente debilitado.

Estas acusaciones son «falsas» y «totalmente infundadas», afirmó la administración penitenciaria israelí, preguntada por la AFP.

Según el abogado de Barghouti, este está «como siempre, fuerte, con una mente muy lúcida y concentrada», explica Arab Barghouti. «Sabe exactamente lo que está pasando y lo que necesitamos, como palestinos, para avanzar».

Los años de detención no han mermado su popularidad, según su hijo. «Necesitamos desesperadamente un liderazgo unificado. Y creo que él encarna eso. Concentra la esperanza de una renovación democrática en Palestina, de unidad», señala.

El rostro del preso palestino está pintado en numerosos muros de Cisjordania ocupada y también lo estuvo en Gaza.

Marwan Barghouti, que fue uno de los dirigentes de la segunda intifada, el levantamiento palestino de principios de los 2000, es citado a menudo como posible sucesor del presidente Mahmud Abás, de 90 años.

Miembro de Fatah, el partido de Abás, es considerado como una de las pocas figuras que podrían ser aceptadas como líder por todas las facciones políticas palestinas, incluido Hamás.

Pero no hay señales de que Marwan Barghouti sea liberado próximamente.

Tras la mortífera guerra en Gaza y mientras la colonización sigue avanzando en Cisjordania, Arab Barghouti piensa que su padre consigue mantener la esperanza de la causa palestina.

«No tengo ninguna duda», afirma su hijo. «Me dijo que la desesperación es un lujo que los palestinos no podemos permitirnos, que borrase esa palabra de mi diccionario», añade.

Marwan Barghouti sigue creyendo en la solución de dos Estados, pero «estoy seguro de que no se hace ilusiones», señala su hijo.

«Entiende que el actual gobierno israelí está enterrándola deliberadamente ante los ojos del mundo entero», añade.

«Creo que el objetivo principal de mi padres es, ante todo, la libertad de los palestinos, una vida con dignidad. Y la cuestión es cómo lograrlo», continúa.

– Críticas a dirigentes palestinos –

Arab Barghouti se muestra crítico con los actuales dirigentes palestinos. «Lamentablemente, no están en condiciones de cambiar la situación que vive nuestro pueblo. Son incapaces de defenderlo», lamenta.

«Sé que tienen muy poco margen de maniobra. Desgraciadamente, la Autoridad Palestina se ha debilitado como nunca antes», añade.

Arab Barghouti habla de una situación «muy peligrosa», que podría desembocar en el «caos» en Cisjordania.

El futuro político de Marwan Barghouti depende, por supuesto, de su salida de prisión.

Sin embargo, Israel se ha negado a liberarlo en el marco de los intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos realizados desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.

La razón es simple para Arab Barghouti, que piensa que su padre representa «una amenaza política para las ambiciones del actual gobierno israelí, que busca un dominio total» sobre la región.

El hijo de Marwan Barghouti descarta que su padre nunca sea liberado. «No es una opción en la que pensemos», responde.

Cuando su padre salga de prisión, Araba Barghouti dice querer «trabajar» con él para ponerse «al servicio de una gran visión para Palestina».

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