El encuentro entre Israel y Líbano de hoy en Washington tendrá lugar en la Casa Blanca

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Washington, 23 abr (EFE).- El encuentro entre representantes diplomáticos de Israel y Líbano previsto para este jueves en Washington tendrá lugar en la Casa Blanca y no en el Departamento de Estado de EE.UU., donde estaba previsto inicialmente, según explicó un alto cargo estadounidense.

El mismo responsable detalló que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto recibir a los representantes de ambos países a su llegada a la Casa Blanca.

La reunión, la segunda de este tipo en la última semana, busca lograr un acuerdo para que Israel cese los bombardeos sobre el Líbano, algo que podría reforzar el endeble alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que considera que el país árabe debería ser incluido en lo acordado entre Washington y Teherán y lo ve como una condición indispensable para dejar de bloquear el estrecho de Ormuz.

Se cree que las delegaciones de ambos países estarán encabezadas nuevamente por los embajadores de Israel y Líbano en EE.UU., Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, y que en el encuentro participará de nuevo como mediador el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Leiter y Hamadeh ya se reunieron el pasado 14 de abril en el Departamento de Estado para el encuentro de más alto nivel entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, desde 1993.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza. EFE

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