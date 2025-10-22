El ente serbio de Bosnia reconoce el cese de Dodik al asumir una presidenta interina

1 minuto

Zagreb, 22 oct (EFE).- Ana Trisic Babic, hasta ahora asesora del controvertido líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik, asumió este miércoles oficialmente como presidenta interina de la República Srpska, el ente autónomo serbio de Bosnia-Herzegovina.

De esta forma, las autoridades serbobosnias reconocieron el cese de Dodik, destituido en agosto pasado tras ser condenado a un año de cárcel y seis años de inhabilitación para cargos públicos por el desacato a las decisiones del alto representante para bosnia, Christian Schmidt, y de la Justicia central bosnia.

El nombramiento de Trisic Babic, una jurista de 58 años, aprobado el sábado pasado por el Parlamento de República Srpska en Banja Luka, se hizo oficial hoy al ser publicado en el Boletín Oficial del ente, informó la televisión pública serbobosnia RTRS.

La presidenta interina ejercerá el cargo hasta las elecciones para nuevo presidente serbobosnio, convocadas para el 23 de noviembre.

Dodik, que no puede presentarse en esos comicios, aseguró el lunes pasado que la decisión de nombrar a Trisic Babic es solo un cambio de táctica y que él y el SNSD siguen decididos a lograr la independencia de la República Srpska, «solo por otros medios». EFE

vb/jk/psh