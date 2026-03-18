El enviado especial chino pide en Egipto «no ignorar ni olvidar» la cuestión palestina

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Pekín, 18 mar (EFE).- El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, señaló este martes en El Cairo al ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, que la cuestión palestina «no debe volver a ser ignorada ni olvidada», mientras se recrudecen las tensiones en torno al conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos.

Zhai indicó que la «cuestión palestina es fundamental para la paz, la estabilidad y la seguridad a largo plazo de Oriente Medio» y que los acuerdos posteriores a la guerra en Gaza «deben estar en consonancia con la implementación de la ‘solución de dos Estados’, según un comunicado publicado este miércoles en la página web de la Cancillería china.

El diplomático chino declaró que «una mayor propagación del conflicto causaría mayores pérdidas, afectando el desarrollo económico regional y la seguridad energética mundial», mientras enfatizaba la «tarea urgente» de un «alto el fuego» para «retomar la vía correcta para la resolución de disputas a través de canales diplomáticos».

Por su parte, Abdelaty afirmó que «la actual escalada de tensiones regionales tiene graves consecuencias y no beneficia a ninguna de las partes», al tiempo que instó a Irán a «detener sus ataques contra países árabes».

«El conflicto actual no debe desviar la atención internacional de la cuestión palestina, y el acuerdo de alto el fuego en Gaza, así como los acuerdos de gobernanza y reconstrucción de posguerra», aseveró el diplomático egipcio, de acuerdo con el comunicado chino.

Según Abdelaty, «Egipto y China comparten un alto grado de consenso en asuntos regionales, y Egipto está dispuesto a fortalecer la coordinación y cooperación con China para promover conjuntamente el restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región».

Zhai, cuya agenda de reuniones en los países de Oriente Medio no ha sido detallada, se encuentra en la región realizando una «mediación activa» en el conflicto y manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones, informó recientemente la Cancillería china.

El diplomático ya visitó otros países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Baréin, donde ha abogado por un alto el fuego y «respeto» para «la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados árabes de la región del Golfo».

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región. EFE

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