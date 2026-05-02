El equipo kurdo Amedspor certifica su ascenso a la Superliga turca

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El Amedspor, un club de fútbol de Diyarbakir (sudeste), la principal ciudad de mayoría kurda de Turquía, selló este sábado su ascenso a la primera división turca.

Se trata de un éxito que va mucho más allá de su importancia deportiva, y que fue celebrado por la población kurda repartida a lo largo y ancho de Turquía.

Apenas terminado el partido (3-3 frente al club de Igdir, oeste), un clamor resonó de ciudad en ciudad, tanto en el sureste del país como en las grandes urbes del oeste, como Estambul, donde la numerosa comunidad kurda se lanzó a las calles bajo las banderas rojas y verdes con los colores del club y de la bandera kurda.

«Toda la ciudad está en la calle», informó el corresponsal de la AFP en Diyarbakir, donde el Amedspor suele reunir en sus partidos como local a 18.000 espectadores, siete veces más que la media de la segunda división turca.

«¡Hacía 15 años que esperábamos esto! Nuestra alegría es inmensa, se la ofrezco a nuestro pueblo, a todos los kurdos», exultaba Abdurrahim Toprak, comerciante de 26 años.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también felicitó en X «de todo corazón a Amedspor, que representará a nuestro Diyarbakir la próxima temporada en la SuperLiga (…) y a mis hermanos de Diyarbakir, deseándoles éxitos».

El éxito del Amedspor llega mientras el proceso de paz iniciado a finales de 2024 por las autoridades turcas con la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se atasca.

El club tiene que soportar insultos de forma regular cuando se desplaza por el país, donde los kurdos representan aproximadamente una quinta parte de los 86 millones de habitantes.

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