El escocés Swinney forma un Gobierno «más reducido y ágil» para la nueva legislatura

2 minutos

Glasgow (R.Unido), 20 may (EFE).- El ministro principal escocés, John Swinney, presentó este miércoles un nuevo Gobierno autonómico “más reducido y ágil”, en el que destaca la incorporación del exlíder del Partido Nacional Escocés (SNP) en el Parlamento británico Stephen Flynn como responsable de Economía, Transporte y Turismo.

El nuevo gabinete fue anunciado un día después de que Swinney fuese reelegido ministro principal en el Parlamento autónomo escocés tras la victoria del SNP en las elecciones del pasado 7 de mayo, con la que los nacionalistas inician su quinta legislatura en el poder.

“Estoy inmensamente orgulloso de nombrar este gabinete con la experiencia, la energía y la determinación necesarias para cumplir el mandato que nos ha dado el pueblo de Escocia”, declaró hoy Swinney a los periodistas a las puertas de Bute House, su residencia oficial.

El dirigente nacionalista aseguró que el nuevo Ejecutivo centrará sus prioridades en el coste de vida, el acceso a la sanidad pública y “un nuevo comienzo mediante la independencia”.

La principal novedad del gabinete es la entrada de Flynn, una de las figuras más conocidas del SNP y considerado por analistas políticos como posible futuro líder de la formación independentista, tras su salto del Parlamento británico en Londres al Parlamento autonómico escocés en Edimburgo.

El nuevo Ejecutivo reduce el número de miembros del gabinete de doce a nueve, incluido el propio Swinney, y estará integrado mayoritariamente por mujeres.

La hasta ahora titular de Educación, Jenny Gilruth, asumirá el cargo de viceministra principal y responsable de Finanzas y Gobierno Local, mientras que Angela Constance pasa de Justicia a Sanidad y Neil Gray intercambia esa cartera por la de Justicia.

Además, Màiri McAllan dirigirá Educación, Cultura y Lengua Gaélica; Shirley-Anne Somerville asumirá Justicia Social y Vivienda; Gillian Martin encabezará Acción Climática y Asuntos Rurales e Ivan McKee será responsable de la cartera de Reforma de los Servicios Públicos.

Swinney asumirá además directamente las competencias sobre independencia y cuestiones constitucionales, en un momento en que el SNP busca reactivar el debate sobre un nuevo referéndum soberanista.

El ministro principal juró oficialmente este miércoles el cargo ante el máximo tribunal civil escocés y el jueves el Parlamento deberá ratificar formalmente a los nuevos miembros del gabinete. EFE

sb/rb/rod