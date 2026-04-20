El escritor y poeta español José Luis Puerto, ganador del Premio Eduardo Lourenço

2 minutos

Lisboa, 20 abr (EFE).- El escritor y poeta José Luis Puerto (La Alberca, Salamanca, 1953), fue galardonado este lunes con el Premio Eduardo Lourenço, que cada año concede el Centro de Estudios Ibéricos (CEI) de la ciudad lusa de Guarda y que está integrado por las universidades de Coimbra (Portugal) y Salamanca.

Según un comunicado del CEI, el jurado ha querido reconocer el «profundo conocimiento de la lengua y la cultura portuguesas» de Puerto, evidentes en las traducciones de poetas portugueses y en la integración de elementos culturales ibéricos en su poesía, en su trabajo etnográfico y en su investigación sobre la tradición oral.

«Su trayectoria tiende un puente entre lo local y lo universal, inspirada en el recorrido intelectual y cívico de Eduardo Lourenço y en el mensaje de grandes escritores portugueses como Eugénio de Andrade, Nuno Júdice, Jorge de Sena y Miguel Torga, a quienes tradujo con profunda sensibilidad y un lenguaje plenamente humano y emocional», indica la nota.

Premio Castilla y León de las Letras 2018 y autor de obras como ‘El tiempo que nos teje’ (1982), ‘Un jardín al olvido’ (1987) y ‘Paisaje de invierno’ (1993), Puerto «desarrolló una poética singular, acompañada de una mirada crítica, solidaria, de resistencia y dignidad hacia los menos afortunados y los olvidados».

Esta es la 22ª edición del Premio Eduardo Lourenço, que busca reconocer a personalidades e instituciones del mundo de la cultura, la ciudadanía y la cooperación ibérica.

El premio, con un montante de 7.500 euros, ha sido atribuido por un jurado compuesto por miembros de la dirección del CEI y por personalidades designadas por las universidades de Coimbra y Salamanca.

En otras ediciones han sido premiados la Fundación José Saramago, los escritores Luis Sepúlveda, Lídia Jorge o Mia Couto, el geógrafo Valentín Cabero Diéguez o el teólogo José María Martín Patino, entre otros.

El premio lleva el nombre de Eduardo Lourenço (1923-2020), uno de los filósofos y ensayistas más relevantes de Portugal. EFE

lmg/psh