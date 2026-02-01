El español Álvaro Fidalgo afirma que no cierra la puerta a la selección mexicana

México, 1 feb (EFE).- Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano, aseveró este domingo que a pesar de su partida al Real Betis, deja abierta la puerta para un posible llamado a la selección mexicana de fútbol.

«Soy español, pero también mexicano. Nunca se trató de acercarme a la selección, pero dejo abierta la puerta para ello. Hoy no quiero pensar en eso, pero la gente sabe el cariño que le tengo a este país», afirmó el jugador en su conferencia de despedida del club América.

Fidalgo, quien dejó el América para jugar en Laliga, es uno de los mejores centrocampistas en el reciente lustro en el fútbol mexicano y gracias a su naturalización el seleccionador ‘Vasco’ Aguirre ha hablado de la posibilidad de darle una oportunidad en el proceso rumbo al Mundial 2026.

«Si tiene legalmente para ser mexicano y jugar en el fútbol mexicano, no tengo por qué cerrarle la puerta», señaló Aguirre hace un par de meses.

Álvaro Fidalgo, quien surgió en la cantera del Real Madrid. se mostró entusiasmado por el nuevo reto que se le presenta en LaLiga, con el Real Betis.

«El Real Betis es un equipo muy importante, con un gran proyecto. Desde los 14 años he sabido lo que es la competencia, la viví en la cantera del Real Madrid, donde entrenas cada día para ganarte un lugar. Este nuevo reto lo hago para crecer. Estoy preparado para todo lo que venga», subrayó.

El jugador de 28 años aprovechó para despedirse por todo el cariño que recibió de la afición del América, equipo en el que se va como leyenda después de ayudarlo a levantar tres títulos de liga, un Campeón de Campeones, una Súper Copa de la liga y una Campeones Cup.

«Si me decían hace cinco años lo que iba a pasar hubiera tachado eso de una locura, pero lo conseguimos. Para mí lo más importante era salir campeón con el equipo y lo pudimos hacer seis veces. Que la gente te quiera de esta manera, con eso me quedo», puntualizó.

Fidalgo reconoció que lo que su felicidad es completa porque contribuyó a mantener a las Águilas como el equipo más ganador de ligas de este país.

«Vine al equipo más grande del país a ganar títulos y a ganarme un lugar en la historia del América y en parte lo conseguimos. Estoy muy orgulloso de eso, porque me voy como cuando llegué, con el América en lo más alto», concluyó. EFE

