El español Ralphie Choo cautiva a Nueva York con un concierto sencillo de su ‘Supernova’

4 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 20 nov (EFE).- El cantante español Ralphie Choo, una de las grandes promesas de la música urbana del país, cautivó este martes al público de Nueva York con un concierto en el que interpretó las canciones de su álbum ‘Supernova’, un proyecto innovador e imposible de delimitar alabado por la crítica internacional.

El de hoy era el segundo y último show en la Gran Manzana del artista, de 26 años, que con su álbum se ha embarcado en una gira por Estados Unidos en la que también pasará por Los Ángeles.

Con el pelo peinado hacia atrás, unas gafas de sol rectangulares y vistiendo un chaleco de pelo, Juan Casado Fisac (su nombre real) pisó con ‘Bulerías de un caballo malo’ el escenario de la pequeña sala Mercury Lounge, situada en el barrio del East Village, en Manhattan, que consiguió llenar de -sobre todo- españoles y latinos.

El artista, que continuó el show vestido con una camiseta ceñida de color azul y acompañado de otros tres músicos, eligió una puesta en escena minimalista con sutiles juegos de luces que compensó moviéndose de un lado para otro y haciendo pequeños retoques en las canciones.

Así, transformó la canción ‘Close to you’, de Frank Ocean, con un sintetizador y un talkbox (una especie de tubo que se mete en la boca y le da al sonido del instrumento una voz casi robótica) y aportó un toque más salsero a ‘Dolerme’, una de sus colaboraciones con Rusowsky.

Los espectadores se mostraron entregados durante toda la hora que duró el show y respondieron con gritos, aplausos y algún que otro ‘¡guapo!’ a sus canciones, siendo ‘VOYCONTODO’, ‘Gata’ y, por supuesto, ‘Omega’, su reciente colaboración con Rosalía, los temas que más euforia causaron entre el público.

Una carrera de fondo y sin frenos

Estos han sido los primeros conciertos en Nueva York de Ralphie Choo, que desde que sacó ‘Supernova’ se ha embarcado en una carrera de fondo y sin frenos en la que su innovadora producción musical y su mezcla de géneros hacen de su música algo imposible de limitar o encajar en un estilo concreto.

Para el artista, el proceso de grabar su música en el estudio es como un juego o una investigación científica: “Me encanta pasar horas en el laboratorio probando a ver cómo se comportan dos componentes. Es un proceso muy analítico, el coger este cacho de aquí y este otro y ensamblarlos. Es un arenero con muchos juguetes y hay que probar”, expresó en una entrevista con EFE antes del concierto.

‘Supernova’ era una propuesta arriesgada que el cantante jamás pensó que fuese a ser tan bien recibida: “Pensábamos que iba a ser un álbum que escucharían más productores, compositores o artistas más frikis para aplicarlo luego en las canciones pop. Pero al final se acabó convirtiendo un poco en el pop”, aseguró el cantante, sentado en una mesa del pequeño camerino del Mercury Lounge.

El artista ha ganado especial reconocimiento gracias a su canción con Rosalía, ‘Omega’, que ya reúne 12 millones de escuchas en Spotify: “Ahora todo se está asentado. (Después de que saliese la canción) había cosas que me provocaban ansiedad y las sentía raras, como que me pidiesen fotos. Ahora me hago fotos y saludo a quien sea sin problema”, comentó.

Y reconoció que ha llegado a sentir presión para sacar música de manera más rápida y sucumbir a ese consumo acelerado de las canciones que han propiciado redes sociales como TikTok, pese a que nunca ha compartido “esa forma de currar”.

Ahora, está decidido a “aprovechar esta ola” para inspirarse y escribir nueva música con calma y paciencia, alejándose de ese ritmo acelerado que marca la industria musical y con la intención de reinventarse, explorar otros géneros y crear “una nueva patente” que acabará siendo conocida como “el sello Ralphie”. EFE

asg/rml

(foto)