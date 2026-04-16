El euro baja frente al dólar ante la volatilidad del alto el fuego en Irán

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Berlín, 16 abr (EFE).- El euro se cambiaba este jueves ligeramente por debajo del valor de la víspera, en una jornada en que sigue sin concretarse la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y en que Washington amenazó con retomar los ataques si no se llega a un acuerdo de paz durante la tregua actual.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1772 dólares, por debajo de los 1,1797 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1782 dólares, frente a los 1,1780 dólares del miércoles.

La cotización del euro frente al dólar sigue dependiendo en gran medida de la guerra de Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, que han disparado el precio del petróleo, lo que a su vez ha impulsado al billete verde, que se usa para pagar los barriles y que es refugio de inversores en tiempos de inseguridad.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó el día de hoy con una subida de un 0,99 %, hasta los 92,19 dólares el barril.

Mientras tanto, no ha trascendido todavía una fecha para la segunda ronda de contactos en Islamabad, que debían reanudarse a finales de esta semana tras el fracaso de las negociaciones que tuvieron lugar el sábado pasado para poner fin al conflicto.

Por otro lado, según datos publicados este jueves, la inflación de la eurozona repuntó en marzo hasta el 2,6 % debido sobre todo al encarecimiento de los precios de la energía por la guerra en Oriente Medio, siete décimas por encima de la tasa interanual registrada en febrero y una décima más de lo estimado inicialmente por Eurostat. EFE

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