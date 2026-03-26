El euro baja tras la caída de expectativas de acuerdo de paz entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 26 mar (EFE).- El euro bajó hoy tras la caída de las expectativas en los mercados de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán, que incrementó la aversión al riesgo entre los inversores y encareció el petróleo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1538 dólares, frente a los 1,1567 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1539 dólares.

El precio del petróleo subió de nuevo ante las noticias sobre las negociaciones del fin de conflicto bélico en Irán.

Irán ha dado una respuesta al plan de paz de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, y espera una respuesta de Washington, según la agencia Tasnim.

Los mercados consideran que el BCE está más dispuesto ahora que en el pasado a subir los tipos de interés si aumenta la inflación debido al encarecimiento de la energía.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel , dijo que una subida de tipos será una opción en la reunión de abril.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, aseguró el miércoles que subirán los tipos de interés si la inflación en la zona del euro supera mucho el objetivo del 2 % a medio plazo como consecuencia de la guerra en Irán.

La confianza del consumidor bajó con fuerza en Alemania hasta el mínimo desde hace más de dos años.

En EEUU las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en 5.000 hasta 210.000.

Estos datos muestran la situación del mercado laboral estadounidense, que la Reserva Federal (Fed) tiene en cuenta en sus decisiones de política monetaria porque forma parte de su mandato.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1523 y 1,1572 dólares. EFE

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