El euro baja y se cambia alrededor de los 1,1750 dólares

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Fráncfort (Alemania), 22 abr (EFE).- El euro bajó hoy y se cambió alrededor de los 1,1750 dólares con la atención en la tregua en la guerra en Irán hasta el final del proceso de negociación con Teherán, que no acerca el fin del conflicto bélico.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1733 dólares, frente a los 1,1760 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1733 dólares.

Pese a la prolongación de la tregua, Irán ha atacado a varios barcos en el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo subieron en torno al 1 % y la mayor parte de las bolsas registraron pérdidas leves.

La confianza del consumidor en la zona del euro empeoró en abril con fuerza hasta el mínimo desde comienzos de 2023 debido a que la guerra en Irán ha encarecido el petróleo e incrementará la inflación.

El gobernador del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher, declaró a Reuters que no está claro qué van a hacer con los tipos de interés la próxima semana.

Pero el gobernador del banco central de Lituania, Gediminas Simkus, dijo que no se puede descartar una subida de tipos de interés este año pero está a favor de que el BCE no suba las tasas de interés el 30 de abril.

El dólar repuntó después de que el nominado a presidente de la Fed, Kevin Warsh, defendiera su independencia ante el Senado y dijera que no será una marioneta del presidente, Donald Trump.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1725 y 1,1761 dólares. EFE

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