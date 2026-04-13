El euro comienza la semana ligeramente al alza y se queda en los 1,1714 dólares

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Berlín, 13 abr (EFE).- El euro comenzó la semana al alza pues este lunes se cambiaba a 1,1714 dólares tras revalorizarse frente al billete verde un 0,30 %, en una jornada en la que la Comisión Europea (CE) informó de que tomará medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT en 1,1714 dólares.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1684 dólares, frente a los 1,1711 dólares del pasado viernes.

Al euro comenzó la semana reforzándose ligeramente frente al dólar después de que fracasaran en Islamabad las negociaciones entre representantes de Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Frente a la incertidumbre que generan los contactos entre Estados Unidos e Irán, la Comisión Europea indicó este lunes que este mes presentará medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

El conflicto ya le ha costado a la UE 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 44 días, según anunció este lunes la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

«Esto muestra el enorme impacto que la guerra tiene en nuestra economía. Incluso aunque las hostilidades cesen inmediatamente, las disrupciones de energía en el golfo persistirán por algún tiempo», dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario.

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