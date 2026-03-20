El euro se mantiene sobre 1,15 dólares en medio de turbulencias geopolíticas

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Berlín, 20 mar (EFE).- El euro se mantuvo este viernes por encima de 1,15 dólares en medio de las turbulencias geopolíticas y los temores de que el alza de los precios de la energía terminen disparando la inflación.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1550 dólares, frente a los 1,1506 dólares de las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,155 dólares.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, al anunciar el jueves el mantenimiento de las tasas de interés en el 2 %, ya había reconocido que la guerra en Oriente Medio hacía que las perspectivas sean inciertas pese a la esperanza de que la inflación se estabilice. EFE

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