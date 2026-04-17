El euro sube a 1,1816 dólares tras anunciar Irán apertura temporal de estrecho de Ormuz

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Berlín, 17 abr (EFE).- El euro subió este viernes por encima de los 1,18 euros, en un día en el que Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al menos hasta el final de la tregua con Estados Unidos, que termina el próximo miércoles, lo que propició la caída de los precios del petróleo.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1816 dólares, por encima de los 1,1772 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1797 dólares, frente a los 1,1782 dólares del jueves.

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano, lo que propició que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzara su jornada con una bajada de un 9,01 %.

No obstante, ya antes del anuncio el euro había superado la marca de los 1,18 dólares, volviendo a niveles previos al inicio de la guerra.

El analista de Commerzbank Michael Pfizer comentó que ,conforme a sus expectativas, los mercados cada vez se ven menos afectados por la guerra en Irán, siempre y cuando no vuelva a producirse una escalada, también debido a las señales de que está cercano un acuerdo de paz.

Los mercados siguen contando con que el BCE suba los tipos de interés por lo menos dos veces en lo que queda de año para hacer frente a la inflación azuzada por la escalada de precios del petróleo causada por el conflicto.

Aún así, el economista jefe de la institución, Philip Lane, dijo esta semana que ahora mismo no hay todavía informaciones decisivas que apoyen una subida ya en la reunión del BCE de abril, apuntando así a que no habrá un aumento de tipos hasta junio. EFE

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