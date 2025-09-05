The Swiss voice in the world since 1935

El euro sube con fuerza tras el aumento del desempleo en EEUU

Fráncfort (Alemania), 5 sep (EFE).- El euro subió hoy con fuerza por encima de 1,1750 dólares tras el aumento del desempleo en EEUU en agosto, que es un argumento para que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés este año con más rapidez en varias ocasiones.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1730 dólares, frente a los 1,1637 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1697 dólares.

La tasa de desempleo aumentó en EEUU en agosto una décima, hasta el 4,3 %.

Otras datos publicados esta semana también muestran un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, que puede apuntar una recesión, como el aumento de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y la caída del ritmo de creación de empleo.

Ante el debilitamiento del mercado laboral, aumentan las expectativas de que la Fed bajará este años sus tipos de interés tres veces en vez de dos, la primera este mes, y por ello se deprecia el dólar.

El producto interior bruto (PIB) creció un 0,1 % en la eurozona en el segundo trimestre del año, a pesar de la contracción del 0,3 % registrada en Alemania.

Los mercados prestan gran atención a la crisis política en Francia, donde el Gobierno de Francois Bayrou perderá el lunes con gran probabilidad un voto de confianza, por lo que no se descarta que el país carezca de Gobierno durante meses ante la dificultad de mantener un endeudamiento muy elevado e insostenible.

«Incluso, si se implementara el plan de consolidación del actual Gobierno, el tipo de interés que debe pagar el estado por su deuda se duplicaría cada año en relación con el producto interior bruto (PIB), porque muchos bonos soberanos deben ser refinanciados en el futuro mediante la emisión de otros bonos con rentabilidades significativamente más elevadas», consideran analistas de Commerzbank.

Ante el colapso del Gobierno y dadas las pocas posibilidades de consolidación de las finanzas públicas, la prima de riesgo de la deuda soberana de Francia ha subido más, por tanto también su rentabilidad, y despertado nuevo temores sobre su repercusión en el resto de la zona del euro.

Francia paga ahora un tipo de interés más elevado por sus bonos de nueva emisión que Grecia y sólo un poco más bajo que Italia.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1652 y 1,1757 dólares. EFE

