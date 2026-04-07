El euro sube ligeramente al acercarse a su fin el plazo dado por Trump a Irán

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Berlín, 7 abr (EFE).- El euro subió este martes tras el receso festivo por Pascua y a pocas horas de que expire el ultimátum contra Irán para reabrir el estrecho de Ormuz por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás».

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1575 dólares, frente a los 1,1548 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del pasado jueves.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1557, frente a los 1,1525 dólares de la jornada anterior.

La semana pasada, la moneda única había bajado con respecto al dólar debido al encarecimiento del petróleo -que presiona a la baja al euro porque se paga en dólares y porque debilita a la economía de la eurozona- y la aversión al riesgo, que suele llevar a los inversores a buscar refugio en el dólar.

Este martes, a pocas horas de que venza el plazo de Trump a las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT), Estados Unidos e Israel bombardearon la isla iraní de Jarg, la principal terminal petrolera de ese paísa.

En un mensaje incongruente, el presidente estadounidense advirtió de que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás» si Teherán no se pliega a sus demandas, aunque al mismo tiempo aseguró que su ofensiva ha logrado que se produzca en Irán «un Cambio de Régimen Completo y Total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas» (sic).

Esto último abre la posibilidad de que «pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso, ¿QUIÉN SABE?», añadió Trump en su red Truth Social, con lo que parecía señalizar que todavía cuenta con que las autoridades iraníes puedan avenirse a sus exigencias, lo que desactivaría por el momento el peligro de escalada.

En este contexto, la analista de Commerzbank Thu Lan Nguyen subrayó que incluso si Washington se decidiera a detener su ofensiva, esto no implicaría automáticamente una reapertura de estrecho de Ormuz por parte de Irán, que es el aspecto realmente decisivo para los mercados.

«Merece la pena prestar más atención a las declaraciones y señales de parte del Gobierno iraní que a las afirmaciones realmente confusas de Washington», afirmó, aunque reconoció que es difícil seguir el consejo ya que los medios prestan más atención a EE.UU., en parte debido a su «lenguaje muy colorido». EFE

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