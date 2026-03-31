El euro sube tras una inflación en la eurozona menor de lo esperado

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Fráncfort (Alemania), 31 mar (EFE).- El euro subió este martes de nuevo por encima de los 1,15 dólares tras la publicación de la inflación de la zona del euro, que fue menor de lo esperado pese a la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1519 dólares, frente a los 1,1467 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1498 dólares.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1448 y 1,1539 dólares.

La inflación de la eurozona subió en marzo hasta el 2,5 % interanual (1,9 % en febrero), el mayor incremento desde enero de 2025, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

La energía se encareció en marzo un 4,9 % interanual, el primer incremento interanual desde febrero de 2025.

Estas cifras fueron más bajas de lo esperado en los mercados, pero pueden llevar al BCE a subir sus tasas de interés pronto.

El gobernador del Banco de Estonia, Madis Müller, dijo en una entrevista en Tallin con Bloomberg que el BCE podría subir los tipos en la reunión a finales de abril, mientras que otros miembros del Consejo de Gobierno del BCE han dicho recientemente que es demasiado pronto para incrementarlos entonces y que tienen tiempo para analizar los datos. EFE

aia/mgr