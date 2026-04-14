El euro sube y supera la barrera de los 1,18 dólares en día de caída del petróleo

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Berlín, 14 abr (EFE).- El euro subió este martes y superó los 1,1807 dólares en una jornada en la que cayó el precio del barril de brent, que llegó a estar por debajo de los 95 dólares, ante el optimismo de los mercados de que Estados Unidos e Irán sigan negociando un acuerdo de paz en Oriente Medio.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1807 dólares, por encima de los 1,1714 dólares de la víspera, tras revalorizarse un 0,44 %.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1793 dólares, por encima de los 1,1684 dólares del primer día de la semana.

El euro no se situaba sobre las 1,18 dólares desde el pasado 28 de febrero, día en que comenzaron los ataques de EE.UU e Israel contra Irán, una ofensiva a la que Teherán respondió con bombardeos a una decena de países en Oriente Medio.

La moneda comunitaria se vio impulsado frente al billete verde en una jornada en la que cayó el precio del petróleo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase la víspera que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones.

El pasado fin de semana fracasaron las conversaciones de paz en Islamabad y Trump ordenó un bloqueo contra todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes a partir del lunes, lo que se tradujo en fuertes subidas en el precio del crudo. EFE

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