El euro sube y supera los 1,18 dólares, su máximo desde hace tres meses

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 16 dic (EFE).- El euro subió este martes y superó los 1,18 dólares, máximo desde hace tres meses, tras la mejora de la confianza inversora en Alemania en diciembre y el aumento del desempleo en Estados Unidos.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT 1,1776 dólares, frente a los 1,1762 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1776 dólares.

La confianza inversora subió inesperadamente en diciembre en Alemania, a un máximo desde hace cinco meses, en la medida que las expectativas para los próximos seis meses se han vuelto más positivas, por lo que las oportunidades de recuperación de la economía son buenas, según el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

Sin embargo, el flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, del sector manufacturero y de servicios, bajó en diciembre a 51,9 puntos (52,8 puntos en noviembre), aunque muestra una expansión al superar los 50 puntos.

La política monetaria del BCE, que mantendrá previsiblemente el jueves sus tipos de interés en el 2 %, apoya la cotización del euro.

«Es poco probable que el BCE altere las expectativas del mercado en su reunión de diciembre, ya que el panorama económico ha mostrado signos de estabilización», considera la analista de investigación de renta fija de MFS Investment Management Annalisa Piazza.

Piazza espera que la inflación a medio plazo se estabilice en torno al objetivo del 2 % y que en 2028 supere ligeramente este nivel.

Las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) va a bajar más sus tipos de interés frenan el tipo de cambio del dólar.

La tasa de desempleo subió en EEUU en noviembre hasta el 4,6 %, máximo desde septiembre de 2021 (4,4 % en septiembre porque faltan los datos de octubre debido al cierre de la Administración federal estadounidense).

La facturación de los minoristas en Estados Unidos se estancó en octubre respecto al mes anterior.

Estas cifras apuntalan las expectativas de que la Fed bajará el precio del dinero.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1745 y 1,1804 dólares. EFE

aia/psh