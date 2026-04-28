El exasesor de Starmer admite su error al recomendar a Mandelson como embajador en EE.UU.

3 minutos

Londres, 28 abr (EFE).- El exasesor del Gobierno británico Morgan McSweeney admitió este martes que fue un «grave error de juicio» recomendarle al primer ministro, Keir Starmer, que nombrase a Peter Mandelson como embajador en EE.UU., pero negó que solicitara a los funcionarios que omitieran el análisis de antecedentes del expolítico.

McSweeney, quien dimitió el pasado febrero como principal asesor de Starmer a raíz de la polémica en torno a Mandelson, compareció hoy ante la Comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes, que analiza el caso del exembajador en Washington tras salir a la luz sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Mandelson fue destituido en septiembre como jefe de la misión británica en EE.UU. por esos vínculos, pero la controversia se ha profundizado después de que se publicara que el antiguo ministro de Empresa entre 2009 y 2010 no superó la prueba de antecedentes de seguridad necesaria antes de hacerse cargo de la embajada.

El primer ministro ha insistido en que nadie le dijo en su día que Mandelson no aprobó esa evaluación de seguridad por parte de la agencia gubernamental independiente UKSV, de lo contrario no lo hubiera designado embajador en Washington.

En su comparecencia hoy ante el comité parlamentario, McSweeney dijo que se equivocó al aconsejar a Starmer el nombramiento de Mandelson. «El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué», puntualizó.

No obstante, dejó claro que no instó a los funcionarios del ministerio de Exteriores a que ignorasen los procedimientos habituales necesarios para el nombramiento de un político como embajador, como el examen de la UKSV, ni les solicitó que omitieran ninguno de esos pasos.

La semana pasada, el exfuncionario británico de Exteriores Olly Robbins, destituido por el escándalo en torno a Mandelson, dijo ante el mismo comité que el Gobierno tuvo una actitud «desdeñosa» sobre la revisión de antecedentes del expolítico y que presionó para acelerar ese proceso.

Robbins también dijo no obstante que, tras ser informado de la evaluación de la UKSV, decidió, como era su prerrogativa técnica, que podía seguir adelante el proceso de nombramiento, al juzgar que los riesgos podían ser mitigados.

McSweeney también dijo hoy que el primer ministro posiblemente no hubiera nombrado a Mandelson embajador si la demócrata Kamala Harris hubiera ganado las elecciones presidenciales estadounidenses.

«La razón por la que pensé que era la elección (de Mandelson) correcta es que el Reino Unido estaba expuesto tras el Brexit, abandonamos la Unión Europea sin ningún acuerdo comercial con Estados Unidos. Y, sinceramente, para mí, esta era la máxima prioridad del primer ministro: conseguir un acuerdo comercial con los estadounidenses», explicó.

«Y pensé que, basándome en la experiencia de Mandelson como (antiguo) comisario de Comercio de la UE, eso lo convertía en el candidato más fuerte. Pero, como todos los demás, le dejé claro al primer ministro que había pros y contras, y que había riesgos. No creo que el primer ministro hubiera elegido a Mandelson si Kamala Harris hubiera sido elegida presidenta», subrayó McSweeney.

Los partidos británicos de la oposición han pedido la dimisión de Starmer por haber nombrado a Mandelson embajador.

A raíz de la controversia, la Cámara de los Comunes celebra este martes una votación para decidir si el primer ministro debe someterse a una nueva investigación parlamentaria sobre el caso. EFE

vg/jm/ah