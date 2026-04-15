El exdirector de una cadena de radio opositora en Rusia enfrenta una causa administrativa

1 minuto

Moscú, 15 abr (EFE).- Las autoridades rusas abrieron una causa administrativa contra Alexéi Venekiktov, exdirector de la cadena de radio opositora ‘Eco de Moscú’, bloqueada en Rusia tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

Según la agencia rusa TASS, la correspondiente denuncia fue registrada por el Tribunal municipal de Cheriómushki de Moscú.

«El tribunal registró el protocolo de violación administrativa por participación en las actividades de una organización extranjera o internacional declarada indeseable en Rusia contra Venediktov», declaró una fuente judicial a la agencia.

El juicio para esta causa tendrá lugar el próximo 14 de mayo.

Hasta el momento, el periodista desconoce los detalles de la acusación. De ser declarado culpable, podría enfrentar una multa de hasta 15.000 rublos (cerca de 200 dólares).

Venedictov encabezó ‘Eco de Moscú’ entre 1998 y 2022, cuando el Ministerio de Justicia lo incluyó en la lista de ‘agentes extranjeros’.

Ese mismo año, el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, bloqueó las emisiones y las páginas web de la radio «Eco de Moscú», por exigencia de la Fiscalía General de Rusia, que le acusó de publicar de manera deliberada y sistemática «llamamientos a acciones extremistas, a la violencia, e informaciones falsas sobre las acciones de los militares rusos en la operación especial», es decir, la guerra en Ucrania. EFE

mos/llb