El exdirector del FBI Comey comparece ante la justicia

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El exdirector del FBI James Comey se presentó el miércoles en un tribunal federal después de ser acusado de amenazar la vida del presidente Donald Trump por una publicación en redes sociales, informaron medios estadounidenses.

Comey, de 65 años, fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 -ahora eliminada- que mostraba los números «86 47» formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que «86» era jerga para «matar» y que «47» se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

Según los canales CNN y MS NOW, Comey compareció ante el tribunal federal de Alexandria el miércoles, cerca de la capital Washington, y fue escuchado en una audiencia muy breve.

CNN informó que Comey no dio ninguna declaración de culpabilidad y luego se le permitió retirarse.

El exdirector del FBI enfrenta un cargo por «hacer deliberadamente una amenaza de quitarle la vida e infligir daño al presidente de Estados Unidos» y otro por hacer una amenaza interestatal.

Cada cargo acarrea una pena máxima de 10 años de prisión.

Preguntado por la prensa sobre si cualquier persona que publicara los números «8647» podría enfrentar acusaciones, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, defendió los cargos.

«Cada caso de amenaza es diferente», dijo. «Cada vez que hay una amenaza contra el presidente no necesariamente lleva a una acusación. Depende de la investigación. Depende de muchos factores», agregó.

Trump, quien suele atacar con virulencia a sus opositores, aseguró en Truth Social que Comey sabía «perfectamente» las connotaciones.

«86 47 significa ‘matar al presidente Trump’. James Comey, que es un policía sucio, uno de los peores, sabe esto perfectamente», publicó Trump en su plataforma.

Comey, quien proclamó su inocencia, había explicado anteriormente que publicó la foto de unas conchas que había visto durante un paseo por la playa.

«No me di cuenta de que alguna gente asociaría esos números con violencia. Nunca se me ocurrió pero me opongo a la violencia de cualquier tipo así que eliminé el mensaje», dijo.

Nombrado como jefe del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey fue despedido por Trump en 2017.

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