El exgeneral chavista ‘El Pollo’ Carvajal recibirá sentencia el 16 de abril en Nueva York

Nueva York, 24 feb (EFE).- El antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, será sentenciado el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, según confirmó este martes el juez del caso.

En un archivo judicial publicado hoy, el juez Alvin Hellerstein informa de manera breve de que la sentencia del venezolano se pospone al 16 de abril a las 10:00 hora de Nueva York.

La sentencia de ‘El Pollo» estaba prevista para ayer lunes, pero fue aplazada debido al cierre del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos, según confirmó a EFE el despacho de uno de sus abogados, Robert Feitel.

Carvajal, de 65 años, se declaró culpable el pasado junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

En 2020, EE.UU. imputó a Carvajal, al ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello -considerado el número dos del chavismo- y a otros líderes venezolanos, y les acusó de conspiración narcoterrorista.

Desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, acusados igualmente por EE.UU. de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

En diciembre, «El Pollo» Carvajal escribió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que le detalló la supuesta conexión de Maduro con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades.

Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela de 2004 a 2011. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo de Venezuela y tiempo después fue diputado oficialista. EFE

