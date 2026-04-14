El exministro de Defensa Vladimir Padrino asume la cartera de Agricultura en Venezuela

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La presidenta de Venezuela designó este lunes al general Vladimir Padrino López como ministro de Agricultura casi un mes después de su destitución de la estratégica cartera de Defensa en medio de una reestructuración del alto mando militar.

Padrino López estuvo al frente de las fuerzas armadas venezolanas durante más de una década y era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, presidente depuesto en una operación estadounidense el 3 de enero.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina, ha cambiado la mitad del gabinete de gobierno que heredó de Maduro.

También cambió a todos los integrantes del alto mando militar y a gran parte de los comandantes regionales del ejército.

Estas medidas redujeron la presencia castrense en un gabinete que ahora mantiene a seis de sus 32 ministerios con militares a la cabeza.

«Informo que he designado al GJ. Vladimir Padrino López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras», informó Rodríguez en el servicio de mensajería Telegram.

«A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país», detalló.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Impulsó una reforma petrolera y otra minera que abren las puertas a inversión extranjera tras décadas de un fuerte control estatal en ambas industrias.

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.

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