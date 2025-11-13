El expresidente de la Seguridad Social de Brasil es detenido por fraudes con jubilados

2 minutos

Brasilia, 13 nov (EFE).- El expresidente de la Seguridad Social de Brasil Alessandro Stefanutto fue detenido este jueves en el marco de una investigación sobre multimillonarios fraudes que tuvieron como víctimas a jubilados y pensionados y que en abril pasado le costó el cargo, informaron fuentes oficiales.

La Policía Federal indicó que sus agentes aún buscaban a otras nueve personas contra las que la Justicia ha dictado órdenes de captura, pero no informó sobre sus identidades.

La investigación se refiere a un fraude que pudiera llegar a cifras equivalentes a unos 1.200 millones de dólares y fue detectado a inicios de este año en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Según las autoridades, ese dinero habría sido desviado de las cuentas de jubilados y pensionistas entre 2019 y 2024, aunque se sospecha que esas prácticas fraudulentas pudieron haber comenzado incluso antes.

El dinero se descontaba directamente de las nóminas mediante diversos métodos, que incluían hasta el pago de créditos no solicitados, y era desviado a través de empresas u organismos que tenían convenios con el INSS para ofrecer ventajas o descuentos en algunos servicios a los jubilados.

La Policía Federal comenzó su investigación sobre la base de unas 130.000 denuncias de jubilados que tuvieron fondos sustraídos de sus cuentas, pero ahora sospechan que el número de víctimas del fraude puede ser mayor y superar los cuatro millones.

El escándalo, también investigado por una comisión parlamentaria, llevó en mayo pasado a la dimisión del entonces ministro de Seguridad Social Carlos Lupi, pese a que no figura entre los sospechosos. EFE

ed/jgb