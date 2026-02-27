El expresidente paraguayo Cartes fue hospitalizado de urgencia en Asunción

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) fue hospitalizado de urgencia este jueves en Asunción «por una crisis hipertensiva», informó su médico de cabecera.

«El presidente Cartes está estable y su salud controlada», precisó su médico y senador nacional Antonio Barrios.

Cartes, actual presidente del partido Colorado oficialista, permanecerá en el sanatorio privado Migone bajo observación médica, agregó el profesional.

Un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado en torno al hospital, reportaron medios televisivos.

El empresario tabacalero y político, al que se considera como padrino político del actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue visto públicamente por última vez el miércoles 25 en un acto con candidatos a alcaldes con miras a las elecciones de octubre próximo.

Barrios dijo que el equipo médico que lo atiende aguardará el resultado de varios estudios clínicos antes de ofrecer un nuevo parte médico.

