El expresidente surcoreano Yoon es imputado por ayudar «al enemigo»

La fiscalía surcoreana imputó el lunes al expresidente Yoon Suk Yeol por nuevos cargos de ayudar «al enemigo», al alegar que ordenó el vuelo de drones sobre Corea del Norte para reforzar su declaratoria de ley marcial.

Corea del Norte dijo el año pasado que había «probado» que drones del Sur lanzaron propaganda sobre su capital Pyongyang, algo que el ejército surcoreano no ha confirmado.

La fiscalía abrió este año una investigación para determinar si el envío de drones fue un intento ilícito de provocar al Norte y utilizar su reacción como pretexto para declarar la ley marcial.

La fiscal Park Ji-young declaró el lunes a periodistas que su equipo había «presentado cargos de beneficiar al enemigo y abuso de poder» contra el expresidente.

Yoon y sus allegados «conspiraron para crear las condiciones que permitirían la declaratoria de una ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de una confrontación armada intercoreana», indicó Park.

Indicó que se encontró evidencia en un memorando escrito en octubre por el excomandante de contrainteligencia de Yoon, en el cual presionó por «crear una situación inestable o tomar una oportunidad que surja».

Seúl y Pyongyang permanecen técnicamente en guerra desde que su conflicto armado de 1950-53 concluyera en un armisticio, no un tratado de paz.

Yoon provocó una crisis política en Corea del Sur cuando declaró la ley marcial en diciembre del año pasado y envió soldados a la sede del Parlamento para impedir que los legisladores votaran por revertirla.

Su esfuerzo fracasó y Yoon fue detenido en enero. En abril fue removido del cargo y su rival Lee Jae Myung asumió la presidencia tras las elecciones generales de junio.

Yoon también enfrenta cargos por insurrección y otras ofensas relacionadas con su declaratoria de ley marcial.

