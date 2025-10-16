El exrehén argentino israelí Eitan Horn regresa a su casa por primera vez en dos años

2 minutos

Jerusalén, 16 oct (EFE).- El exrehén israelí de origen argentino Eitan Horn ha regresado este jueves a su casa por primera vez desde su secuestro por el grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, según un comunicado del Foro de las familias de los rehenes.

Horn, de 39 años, ha sido el primer rehén en haber recibido el alta hospitalaria después de cuatro días de observación en el centro médico Ichilov de Tel Aviv, en el que fue ingresado tras su liberación este lunes en el marco de la tregua firmada entre Israel y Hamás.

En un comunicado oficial, el hospital indicó que continuará acompañándolo a él y a su familia, así como supervisando su estado de salud.

Horn fue recibido entre aplausos en su ciudad, Kfar Saba (centro de Israel) por una comitiva de vecinos que acompañó el coche en el que llegó a su casa acompañado por su familia.

Su hermano, Yair Horn, fue liberado como parte del sexto canje de secuestrados por presos palestinos del alto el fuego en la Franja de Gaza en marzo de este año.

En Gaza permanecen todavía los cuerpos de 19 rehenes, cuyo retorno estipula la primera fase del acuerdo de alto al fuego firmada entre Israel y la organización islamista.

Hamás expresó ayer en un comunicado en sus canales oficiales que necesita ayuda para localizar los cuerpos restantes debido a la extrema destrucción y escombros en la franja.

Este jueves, familiares de los rehenes fallecidos pidieron al Gobierno Israelí suspender la implementación de las etapas restantes del acuerdo de alto el fuego en Gaza mientras Hamás no devuelva los cuerpos que faltan. EFE

