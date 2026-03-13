El FAS busca ampliar su ventaja en la cima de la Liga salvadoreña

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San Salvador, 13 mar (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) intentará aumentar su ventaja en el liderato del Clausura 2026 de la Liga de El Salvador en su partido con el Isidro Metapán, mientras el Luis Ángel Firpo buscará acortar distancia.

El FAS es líder con 27 puntos y el Metapán se ubica en el séptimo puesto con 17 unidades.

Firpo, vigente campeón y dueño del segundo lugar con 23 enteros, se medirá con el Municipal Limeño, sexto con 18 puntos.

Alianza es tercero con 22 unidades y jugará ante el Inter FA, club benjamín que es dueño del cuarto puesto, con 20 enteros, tras reforzar su plantilla a inicio del certamen.

El Águila, uno de los clubes más laureados de El Salvador, visitará al Platense. Estos equipos se encuentran en la quinta y novena posición con 19 y 9 unidades, respectivamente.

El Cacahuatique, octavo con 13 enteros, recibirá la visita del Zacatelocula, último con 2 puntos y principal candidato al descenso.

El Hércules, que atraviesa problemas financieros y es décimo con 6 enteros, se medirá al Fuerte San Francisco, undécimo con 5 puntos.

La tabla de artilleros es encabezada por el ariete salvadoreño Emerson Mauricio con 11 goles, por delante del colombiano Carlos Bogotá, que tiene 7.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos que se ubiquen en los primeros 8 lugares avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se disputa a partido único. EFE

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