El Festival Internacional del Cine con IA ‘WAIFF’ 2026 premia a la británica ‘Costa Verde’

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Pol Lloberas Cardona

París, 22 abr (EFE).- La segunda edición del Festival Internacional de Cine hecho con Inteligencia Artificial (IA), llamado ‘WAIFF’, premió este miércoles como mejor película creada con esta tecnología a la producción británica ‘Costa Verde’, que se alzó como la gran ganadora del festival.

Galardonada como «mejor película de fantasía» y «mejor película del WAIFF», máximo premio del festival, ‘Costa Verde’ es un cortometraje casi íntegramente creado con las IA ‘Midjourney’ y ‘Miramax’, que trata las emociones y los recuerdos que su director, Léo Cannone, guarda de su infancia en Córcega.

«Lo que me interesaba no era la nostalgia como estética, sino la infancia como medio de percepción. A esa edad, lo mágico y lo extraordinario coexisten en el mismo plano: una sirena y un bol de cereales tienen la misma intensidad», dijo Cannone tras la publicación de su película, el pasado diciembre.

En esta edición se han recibido 5.000 candidaturas diferentes durante un ciclo internacional de festivales WAIFF previos a la final en Cannes, un número «varias veces superior» al del año anterior y que podría multiplicarse en 2027, ya que prevé expandirse a países como Argentina o la India, según fuentes del festival.

Aunque ninguno de los ganadores es hispano, dos producciones españolas fueron nominadas a «mejor primera película con IA»: ‘The Black Swan Event’, de Pedro B. Abreu, y ‘Before’, de Giuseppe Celestino; mientras que un argentino, Sebastián López, fue nominado a «mejor película de fantasía» por ‘Valentine’s DA.I.’.

Con una importante presencia de producciones francesas, puesto que seis de las 14 premiadas proceden del país anfitrión, el festival premia a toda clase de producciones que hayan empleado total o parcialmente la IA, divididas según género y formato.

En lo que respecta al género, el premio a «mejor película de acción» ha sido para la china ‘A Dollar Story’, mientras que la categoría «emocional», reservada a un relato que apele a la emocionalidad del público, fue para la jordana ‘The Beginning’, de Ibraheem Diab.

En lo que respecta al formato, se ha concedido el premio de «mejor miniserie» a la surcoreana ‘Devoured’; el de «mejor película de animación» a la francesa ‘La Sélection Mécanique’; y el de «mejor película publicitaria» a la también francesa ‘Life is about the ride’.

Por su parte, el premio a «mejor documental» fue para otra producción francesa: ‘Napoléon III. Le prix de l’audace’ (‘Napoleón III. El precio de la audacia’), que cuenta parte de la historia de dicho emperador (1808-1873).

Por último, se han concedido premios en la categoría «mejor película para jóvenes» a la francesa ‘RendAI-vous’, y «mejor película del octavo arte» -que condecora a proyectos con un uso distintivo de la IA- a la suiza ‘Present’, una historia sobre las dificultades de la demencia precoz.

Se suma también el premio de la prensa Marriott y el premio ‘Capcut’ de la empresa homónima, entregados el pasado lunes y este miércoles, respectivamente, a la francesa ‘La Tisseuse d’ombres’ (La hilandera de sombras), de Anne Horel, y a la brasileña ‘Apokalypse’, de Nyko Oliver.

La celebración del WAIFF en Cannes ha implicado, entre este martes y miércoles, diversos paneles de discusión en torno a la creación con IA, proyecciones de las películas seleccionadas y conciertos que han implementado esta tecnología, así como participaciones destacadas de figuras del mundo de la cultura.

Entre ellas destacó la presencia del compositor francés Jean-Michel Jarre como embajador del festival, que hizo entrega del premio a «mejor banda sonora hecha con IA» a la italiana ‘STEAM’, de Fabio Bonvicini.

Aunque no guarda relación alguna con el festival de cine de Cannes, que cada año otorga la Palma de Oro a la mejor película, el WAIFF ha ocupado alguno de los espacios más célebres de la ciudad balneario francesa, como el Palacio de Festivales y Congresos o la sala de cine ‘Les Arcades’, donde se han proyectado las películas finalistas.EFE

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