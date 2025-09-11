The Swiss voice in the world since 1935

El filme 'Bajo las banderas, el sol' representará a Paraguay en los Óscar

Asunción, 11 sep (EFE).- El filme ‘Bajo las banderas, el sol’, del director Juanjo Pereira, un documental que recoge la historia silenciada de 34 años de dictadura del general paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), será el representante del país suramericano en los premios Óscar, informó este jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Paraguay.

El documental, que es una coproducción de Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Francia y Alemania, tuvo su estreno mundial en febrero pasado en la Berlinale, donde Pereira se alzó con el galardón otorgado por la Federación Internacional de la Crítica de Cine (Fipresi) al mejor filme en la sección Panorama, destacó en un comunicado la entidad, que cada año selecciona al representante local en los Premios de la Academia.

Pereira ganó también en abril pasado el Gran Premio de la vigésimo sexta edición del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici), uno de los más importantes de Latinoamérica, entre otros reconocimientos, añadió la comunicación.

‘Bajo las banderas, el sol’, detalla la nota de prensa, es un documental basado en archivos audiovisuales encontrados en Paraguay, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Japón, Taiwán, España, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica que busca ilustrar la figura de Stroessner, quien lideró la dictadura más larga de Suramérica.

Después de 34 años en el poder, Stroessner y los militares a su mando destruyeron la mayor parte del archivo fílmico del país.

En una entrevista con EFE en febrero pasado, Pereira dijo que de por sí no hubo una decisión militar de destruir el material, sino que fue más que nada un «olvido intencional» de parte del Gobierno para borrar un poco esto.

El documental se exhibirá por primera vez en el país el próximo 18 de septiembre.EFE

